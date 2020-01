Fed : Trump remet la pression sur Powell avant le verdict monétaire

Le bon moment pour baisser les taux ?

(Boursier.com) — La semaine boursière est marquée aux États-Unis par la réunion de la Fed, qui se tient ce mardi et demain mercredi et devrait se solder par un statu quo sur le taux des fonds fédéraux. Le communiqué monétaire de la Fed sera révélé demain à 20 heures, suivi de la conférence de presse de Jerome Powell, président de la digne institution, à 20h30. Selon l'outil FedWatch du CME Group, le taux des fed funds devrait rester inchangé entre 1,50 et 1,75% le 29 janvier (probabilité actuelle de 87,3%). La probabilité d'un relèvement de taux d'un quart de point, entre 1,75 et 2%, est assez minime à 12,7% selon FedWatch.

La réunion suivante se tiendra les 17 et 18 mars et devrait également déboucher sur un statu quo, la probabilité d'un taux logé entre 1,50 et 1,75% le 18 mars étant de 80,7% selon l'outil FedWatch - contre 11,6% de 'proba' d'une hausse d'un quart de point et 7,7% de chances pour un éventuel assouplissement d'un quart de point.

Donald Trump, qui n'a pas épargné ces derniers mois la Fed de Jerome Powell, a remis un 'coup de pression' ce jour sur Twitter, à l'approche du verdict monétaire... "La Fed devrait faire preuve d'intelligence & abaisser les Taux afin de rendre nos intérêts compétitifs avec d'autres Pays qui payent beaucoup moins alors que nous sommes, de loin, le standard élevé. Nous pourrions alors nous concentrer sur le remboursement & le refinancement de la dette ! Il n'y a pratiquement aucune inflation - c'est le moment (2 ans de retard) !"

