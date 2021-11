Fed : taper plus vite ?

La présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly (membre votant cette année), a déclaré sur Yahoo! Finance que si le marché du travail restait...

(Boursier.com) — La présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly (membre votant cette année), a déclaré sur Yahoo! Finance que si le marché du travail restait solide et que l'inflation était élevée, elle soutiendrait pleinement l'accélération du processus de 'tapering'. Cependant, elle a déclaré qu'il était trop tôt pour appeler à accélérer les choses et qu'elle avait besoin de plus de données avant de prendre une décision. Daly voit également des hausses de taux avant la fin de 2022 et ne serait pas surprise s'il y avait une ou deux augmentations l'année prochaine. Ces remarques sont d'autant plus notables qu'elles proviennent de Daly, considérée comme l'un des membres les plus accommodants de la Fed.

Ces commentaires font suite à ceux d'un certain nombre d'autres responsables de la Fed qui ont affirmé déjà la nécessité d'accélérer le processus de réduction progressive des achats d'actifs obligataires, y compris Bostic de la Fed d'Atlanta, qui a déclaré lundi que la Fed pourrait devoir accélérer ce tapering. Ce dernier a ajouté qu'il serait à l'aise avec l'idée de mettre fin au QE d'ici la fin du premier trimestre, trois mois plus tôt que prévu actuellement. Le marché a également avancé le calendrier de la hausse des taux après la reconduction de Jerome Powell, prévoyant désormais des hausses cumulées de trois quarts de point en 2022.