Fed : rien ne presse sur les taux, selon Bostic

Le patron de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, s'exprimant ce mardi, a jugé que l'économie américaine revenait vers l'équilibre et que la banque...

(Boursier.com) — Le patron de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, s'exprimant ce mardi, a jugé que l'économie américaine revenait vers l'équilibre et que la banque centrale devait "laisser le monde avancer" et se montrer patiente aussi longtemps que l'inflation continue de ralentir. Il n'y a selon lui pas d'urgence pour la Fed à faire quelque chose de plus. Aussi longtemps que les anticipations (d'inflation) ne grimpent pas, la Fed aurait donc le temps de patienter. Néanmoins, la banque devrait rester en pause "pendant une longue période", ajoute Bostic. Autrement dit, la Fed ne serait selon lui pas pressée de relever encore les taux, mais pas pressée non plus d'infléchir sa politique et d'envoyer un signal prématuré au marché.