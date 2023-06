Fed : Raphael Bostic plaide pour un statu quo monétaire durable

Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré hier mercredi, cité par Yahoo Finance, qu'il pensait que la Réserve fédérale devrait...

(Boursier.com) — Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré hier mercredi, cité par Yahoo Finance, qu'il pensait que la Réserve fédérale devrait maintenir les taux d'intérêt aux niveaux actuels au moins jusqu'à la fin de cette année pour mieux juger de l'impact des hausses de taux agressives antérieures de la banque centrale sur l'économie américaine. "Ma ligne de base est que nous devrions rester à ce niveau pour le reste de l'année", a indiqué Bostic sur Yahoo Finance dans une interview. "Je pense en fait que nous en sommes encore aux premiers stades de notre resserrement de la politique monétaire, commençant à influencer l'économie de manière significative. J'ai juste l'impression que nous avons un peu de temps pour laisser cela se dérouler et voir exactement comment l'économie réagit à notre politique", précise Bostic, qui adopte donc un ton plus "doux" que le président de la Fed Jerome Powell. Bostic a déclaré qu'il faudrait entre 6 et 24 mois pour que l'économie américaine ressente le plein effet des mesures monétaires de la Fed.

La Fed a relevé les taux d'une fourchette de 0% à 0,25% jusqu'au niveau actuel de 5 à 5,25% en 10 réunions de mars 2022 à mai dernier. "Je pense toujours que nous sommes encore au début du jeu en termes d'impact de nos politiques restrictives, et je suis très à l'aise d'attendre", a déclaré Bostic, l'un des membres les plus conciliants de la Fed. La majorité des responsables de la Fed prévoient entre une et trois hausses de taux supplémentaires cette année pour continuer à refroidir l'inflation, selon les nouvelles prévisions de la Fed publiées la semaine dernière.