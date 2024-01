Fed : qui dit quoi ?

Barkin et Mester restent prudents

(Boursier.com) — La publication hier d'un indice américain des prix à la consommation affichant une progression légèrement supérieure aux attentes n'a pas fait grandement évoluer les anticipations d'assouplissement monétaire. Selon le baromètre FedWatch, la probabilité se situe à plus de 95% que la Fed opte pour un statu quo monétaire le 31 janvier, laissant ses taux inchangés entre 5,25 et 5,50%, tandis que le premier assouplissement interviendrait le 20 mars (probabilité de 66%). Le même outil montre que les taux pourraient terminer l'année dans une fourchette de 3,75 à 4% (probabilité de 40%), ou entre 3,5 et 3,75% ('proba' d'environ 31%).

Les chiffres américains de l'inflation pour le mois de décembre ont pourtant déçu quelque peu. Ainsi, le rapport publié hier a fait ressortir un indice des prix à la consommation en augmentation de 0,3% en comparaison du mois antérieur, contre 0,2% de consensus de place. Sur un an, cet indicateur progresse de 3,4% contre 3,2% de consensus. Hors alimentaire et énergie, l'IPC de décembre progresse de 0,3% par rapport au mois précédent, en ligne avec les anticipations de marché, et de 3,9% sur un an. Un mois plus tôt, l'IPC avait progressé de 0,1% par rapport au mois antérieur et de 3,1% sur un an (+0,3% et +4% hors alimentaire et énergie).

S'adressant à Bloomberg, Loretta Mester, patronne de la Fed de Cleveland, a indiqué qu'il serait probablement trop tôt en mars pour une réduction des taux, car le rapport de décembre sur l'IPC montre qu'il y a encore du travail à faire. Elle a également déclaré qu'il serait approprié d'entamer des négociations sur la fin du 'QT' (resserrement monétaire quantitatif par réduction du bilan de la Fed) cette année, mais pas de manière imminente. Thomas Barkin, autre membre votant de la Fed et patron de l'antenne de Richmond, a également présenté une perspective prudente sur le calendrier de réduction des taux, affirmant qu'il devait encore être convaincu que l'inflation se stabilise et qu'il serait ouvert à une baisse des taux une fois que l'inflation serait en passe d'atteindre les fameux 2% - objectif de la banque centrale américaine.

Mester et Barkin ont ainsi maintenu une posture prudente, comme l'avait fait mercredi John Williams, président de la Fed de New York, qui avait déclaré que la politique était suffisamment restrictive pour ramener l'inflation à l'objectif de 2%, mais que la Fed devrait maintenir une politique restrictive pendant un certain temps pour atteindre pleinement cet objectif.