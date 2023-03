Fed : quelles anticipations sur les taux avant Powell ?

Jerome Powell intervient donc aujourd'hui et demain, le patron de la Fed étant auditionné par le Congrès...

(Boursier.com) — Jerome Powell intervient donc aujourd'hui et demain, le patron de la Fed étant auditionné par le Congrès. Les commentaires de Powell pourraient fournir des indications plus précises sur la direction de la politique de la banque centrale américaine. Le dirigeant avait constaté en février le début d'un processus de désinflation, ce qui avait stimulé les marchés boursiers. Par la suite, les statistiques américaines d'inflation ont été toutefois peu rassurantes, incitant à la prudence.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la Fed devrait encore relever ses taux d'un quart de point (probabilité 72%) le 22 mars, ce qui porterait la fourchette sur les 'fed funds' de 4,75 à 5%. Concernant la réunion suivante, des 2 et 3 mai, la probabilité la plus importante est celle d'une fourchette de 5 à 5,25% (63% de 'proba'), soit un nouveau tour de vis d'un quart de point, mais la probabilité d'une fourchette de 5,25 à 5,5% est tout de même d'un tiers. Pour le 14 juin, l'hypothèse la plus probable à l'heure actuelle est une fourchette de 5,25 à 5,5% (56% de probabilité). Les taux pourraient culminer entre 5,25 et 5,5%, ou bien entre 5,5 et 5,75%, selon l'outil FedWatch, qui privilégie tout de même le scénario d'un pic de taux entre 5,25 et 5,5%. Reste à savoir comment le discours de Powell fera évoluer ces anticipations.