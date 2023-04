Fed : quel pic de taux ?

Les responsables de la Fed maintiennent la pression concernant les taux, alors que selon l'outil FedWatch, la banque centrale américaine devrait...

(Boursier.com) — Les responsables de la Fed maintiennent la pression concernant les taux, alors que selon l'outil FedWatch, la banque centrale américaine devrait encore procéder à un durcissement de 25 points de base le 3 mai, à l'issue de la prochaine réunion, portant le taux des 'fed funds' entre 5 et 5,25%. Alors que les marchés financiers espèrent un assouplissement au deuxième semestre, plusieurs membres de la Fed ne sont pas de cet avis.

Dans une interview accordée à Reuters, le président de la Fed de St. Louis, James Bullard (membre non-votant), a déclaré que la Fed devrait continuer à augmenter les taux d'intérêt sur la base de données récentes montrant que l'inflation reste persistante alors que l'économie dans son ensemble semblerait sur le point de continuer à croître, même lentement.

Bullard a également minimisé les craintes de récession, affirmant que l'idée d'une récession dans six mois environ n'était pas vraiment la façon dont vous interpréteriez une expansion comme celle-ci, en particulier compte tenu de la vigueur du marché du travail qui alimente une forte consommation.

Bullard a déclaré que le cycle de resserrement pourrait être proche de la ligne d'arrivée, bien que ladite politique ait encore besoin de 50 ou 75 points de base supplémentaires de hausses de taux pour atteindre la fourchette de 5,50 à 5,75% et se maintenir plus longtemps jusqu'à ce que l'inflation soit contenue.

Bullard maintient donc le cap au sujet de la hausse des taux, malgré les récents signaux favorables sur l'inflation américaine. Ainsi, dans une interview accordée à Reuters, il explique que la Fed doit poursuivre le durcissement monétaire, le responsable visant une fourchette allant de 5,5 à 5,75%, environ 50 points de base de plus que les attentes de marché. Bullard estime que les données récentes confirment une inflation persistante, alors que dans le même temps, l'économie plus large semble poursuivre sa croissance. Bullard ne voit donc pas de progrès clair et discernable concernant l'inflation et juge que dans un tel contexte, les taux doivent encore être relevés. Il ajoute qu'alors que Wall Street anticipait une récession dans les six mois "ou quelque chose comme cela", les choses se déroulent autrement. Le niveau adéquat de politique restrictive serait donc de 5,5 à 5,75% sur le taux des 'fed funds', contre 4,75 à 5% actuellement.

Alors que les marchés envisagent des baisses de taux plus tard cette année en s'appuyant sur l'hypothèse d'une récession, Bullard ne paraît pas sensible à cet argument et voit plutôt une économie résistante, saluant la bonne tenue du marché du travail.

Michelle Bowman de la Fed a quant à elle indiqué hier soir que la banque centrale américaine suivait attentivement les éventuels nouveaux signes de stress bancaire. Bowman doute des bénéfices d'une devise digitale de banque centrale. Selon elle, les risques de créer un dollar numérique américain utilisé par la population, et qui irait donc au-delà des opérations interbancaires et des transactions wholesale, dépasseraient les bénéfices. La responsable a jugé que les régulations bancaires n'étaient pas en cause dans les récents effondrements de la Silicon Valley Bank et de Signature Bank. La gouverneure a surtout disserté sur ces sujets des banques et de la monnaie digitale, sans fournir de nouveaux éléments au sujet de la politique monétaire.

Raphael Bostic, le président de la Fed d'Atlanta (membre non-votant), a déclaré qu'une autre hausse de taux était son cas de base. Il a également affirmé que l'économie américaine s'avérait résiliente et devait ralentir pour aider à calmer l'inflation, et qu'il faudrait du temps pour revenir à l'objectif de 2%. Les commentaires reflètent le discours 'plus élevé pour plus longtemps' de la Fed malgré les anticipations du marché portant sur une autre hausse de taux de 25 points de base avant plusieurs baisses cette année.

Les économistes continuent de signaler le risque d'inadéquation si les responsables de la Fed adoptent une politique plus stricte. Les analystes de JP Morgan ont également averti que l'inflation de base continuait d'augmenter légèrement, ce qui représente un indicateur du comportement de la Fed.

Avant-hier, Thomas Barkin, président de la Fed de Richmond, s'est dit rassuré par ce qu'il observait dans le secteur bancaire, même s'il serait encore trop tôt pour crier victoire. Il a ajouté qu'il voulait voir plus de preuves d'un apaisement de l'inflation américaine avant de modifier sa posture en matière de politique monétaire. Barkin estime que l'économie se tient bien sur le niveau actuel des taux.