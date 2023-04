Fed : prudence après la crise bancaire ?

Dans un discours adressé à l'Economic Club of Chicago, le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee (membre votant) a déclaré que la Fed devait...

(Boursier.com) — Dans un discours adressé à l'Economic Club of Chicago, le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee (membre votant) a affirmé hier que la Fed devait mieux comprendre où allaient les vents contraires financiers, et que les décideurs devraient recueillir des données supplémentaires et faire attention à ne pas augmenter les taux de manière trop agressive, en particulier après les récentes faillites bancaires. Goolsbee a noté que les turbulences bancaires s'étaient calmées au cours des dernières semaines, tout en ajoutant que la crise du crédit aurait un impact important sur les petites institutions et sur différentes parties du pays qui dépendent des banques régionales. Les premières lectures d'économistes ont noté que Goolsbee était plus accommodant que les autres membres votants, étant donné sa grande concentration sur les conditions financières, et bien que Goolsbee n'ait donné aucune indication sur ses attentes pour la réunion FOMC de mai.

Le président de la Fed de New York, John Williams, autre membre votant du FOMC, avait déclaré plus tôt hier qu'une autre hausse des taux était un point de départ raisonnable, bien que la trajectoire des taux soit déterminée par les données et les perspectives. Williams a également minimisé l'impact de la tourmente bancaire, affirmant que les responsables de la Fed ne voyaient aucun signe de "choc négatif". Il juge qu'il reste du travail pour maîtriser l'inflation, toujours très élevée, alors que le marché de l'emploi reste quant à lui assez solide.