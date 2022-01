Fed : priorité à la lutte contre l'inflation pour Lael Brainard

Pour la future vice-présidente de la Fed, qui doit être auditionnée jeudi par le Sénat, le contrôle de l'inflation est la mission "la plus importante" à laquelle fait face actuellement la Fed.

(Boursier.com) — Après Jerome Powell mardi, c'est au tour de la gouverneure de la Fed Lael Brainard d'être auditionnée, ce jeudi, devant le Sénat américain. Ce dernier doit se prononcer sur sa nomination par Joe Biden au poste de vice-présidente de la Fed, ainsi que sur la reconduction de Jerome Powell à un 2e mandat de président de la banque centrale américaine.

Dans des remarques préparées en vue de cette audition, publiées mercredi soir par la Fed, Mme Brainard a affirmé que le contrôle de l'inflation est la mission "la plus importante" à laquelle fait face actuellement la Réserve fédérale américaine. La hausse des prix a atteint 7% sur un an en décembre aux Etats-Unis, un pic depuis près de 40 ans, en 1982. Mercredi soir, le Livre Beige de la Fed a signalé que les entreprises ont transféré en fin d'année leurs hausses de coûts vers de "solides hausses" de leurs prix de vente aux consommateurs, y compris dans les services.

"Nous constatons le rebond le plus solide de la croissance et le plus important déclin du chômage jamais enregistrés en période de relance économique au cours des cinq dernières décennies", a-t-elle prévu de dire devant les parlementaires.

Maîtriser l'inflation tour en maintenant le rebond économique

"Mais l'inflation est trop élevée, et les travailleurs à travers le pays sont préoccupés" par le poids de celle-ci sur leurs salaires. "Notre politique monétaire est centrée sur un retour à l'inflation à 2%, tout en maintenant un rebond économique qui n'exclut personne. C'est notre tâche la plus importante", ajoutera Mme Brainard.

Mardi, Jerome Powell avait lui aussi longuement évoqué la lutte contre l'inflation, assurant que l'institution monétaire disposait des outils pour juguler la hausse des prix, en relevant ses taux directeurs et en commençant à réduire son bilan cette année.

L'économie américaine, désormais en phase de reprise solide, n'a "plus besoin et ne veut plus" des politiques ultra-accommodantes justifiées par la crise sanitaire du coronavirus", a-t-il fait remarquer. Il a souligné que l'économie se développe à son rythme le plus rapide depuis de nombreuses années et que le marché du travail demeure solide malgré la vague du variant Omicron.

Les marchés financiers s'attendent désormais à ce que la Fed relève ses taux directeurs à 4 reprises cette année pour freiner l'inflation, en donnant un premier tour de vis lors de sa réunion de mars. La réunion de février devrait donner à la banque centrale l'occasion de détailler sa stratégie de stabilisation des prix.