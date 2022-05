Fed : Powell se dit déterminé à relever les taux jusqu'à ce que l'inflation recule

La Fed aura "besoin de constater des preuves claires et convaincantes" que l'inflation s'apaise avant de ralentir ses hausses de taux, a martelé mardi le patron de la Fed. Il juge possible un atterrissage "presque en douceur" de l'économie US.

Crédit photo © Reuters