Fed : Powell et Brainard s'engagent à juguler l'inflation

Tout juste nommé pour un second mandat à la tête de la Fed, Jerome Powell a affirmé qu'il agirait pour empêcher l'inflation de s'enraciner durablement.

(Boursier.com) — Le président de la Réserve fédérale Jerome Powell et sa future vice-présidente Lael Brainard ont tous deux insisté lundi sur leur détermination, à la tête de la banque centrale américaine, à maîtriser l'inflation, qui a atteint en octobre 6,2% sur un an, bien au-dessus de l'objectif de long terme de 2% de la Fed.

Peu après l'annonce par le président américain Joe Biden de la nomination de Powell pour un 2e mandat de 4 ans à la tête de la Fed, et celle de Brainard comme son bras droit, Jerome Powell a déclaré que "nous utilisons nos outils pour soutenir l'économie et un marché de l'emploi solide, mais aussi pour empêcher l'inflation de s'enraciner durablement".

Dans une intervention à la Maison Blanche en compagnie de Joe Biden, Powell a ajouté que "nous savons que l'inflation élevée pèse sur les familles, surtout celles qui ont le plus de mal à assurer leurs besoins essentiels comme l'alimentation, le logement et les transports".

Lael Brainard, gouverneure de la Fed et qui était pressentie pour remplacer Powell, a de son côté ajouté qu'elle était "déterminée à placer les Américains qui travaillent au coeur de ma tâche à la Réserve fédérale. Ce qui veut dire faire baisser l'inflation dans un moment où les gens sont concentrés sur leurs emplois et s'inquiètent de ce qu'ils pourront se payer avec leur salaire". Mme Brainard a aussi évoqué la nécessité de "soutenir une croissance économique qui inclue tout le monde", et une "économie (qui) soit durable pour les générations futures".

Des nomination aussi politiques qu'économiques

Un peu plus tôt, Joe Biden avait désigné Jerome Powell comme "la bonne personne" pour guider la Fed. Lors de son discours à la Maison Blanche, en compagnie de M. Powell et de Mme Brainard, il a estimé que "nous avons besoin de stabilité et d'indépendance à la Réserve fédérale".

Il a ainsi salué l'action de "Jay" Powell, un républicain, au cours des quatre dernières années, et notamment la manière dont il avait résisté aux attaques régulières de l'ancien président Donald Trump à son encontre. "Ce n'est qu'une des nombreuses raisons pour lesquelles Jay bénéficie du soutien de tous les horizons politiques", a souligné Joe Biden, estimant "important d'avoir une direction de la Fed qui bénéficie d'un large soutien bipartite"

En nommant Jerome Powell, un républicain modéré, comme président de la Fed et Lael Brainard, une démocrate comme vice-présidente, Joe Biden a fait preuve d'habileté politique en se plaçant dans la continuité, tout en donnant des gages à l'aile gauche du parti démocrate.

Les nominations de Powell et Brainard devront désormais être validées par le Sénat, qui auditionnera d'abord les deux responsables de la Fed.

Les marchés se préparent à la remontée des taux directeurs

Sur les marchés obligataires américains, l'annonce de la reconduction de M. Powell à la tête de la Fed a entraîné lundi une remontée des taux d'intérêts, le patron de la Fed étant jugé un peu plus "faucon" que Lael Brainard en matière de hausse des taux.

Selon les analystes, la reconduction de Jerome Powell rend de plus en plus probable une remontée des taux directeurs à partir de la mi-2022, dès que sera achevé le "tapering" (réduction des achats d'actifs) entamé en novembre. Le taux des "fed funds" a été ramené proche de zéro début 2020 face à la crise du Covid-19, et selon l'outil FedWatch du CME (qui reflète les anticipations du marché), il devrait remonter à au moins 0,75% d'ici à la fin 2022, avec une première hausse d'un quart de point à venir en juin prochain.

Dans cette perspective, le rendement du T-Bond à 10 ans américain a bondi lundi de 9 points de base pour remonter à 1,63% et celui du "30 ans" a grimpé de 7 pb à 1,97%.