Fed : Powell bien parti pour un nouveau mandat

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le président de la Fed, Jerome Powell, disposerait d'un large soutien en vue d'une reconduction à la tête de la banque centrale. L'agence Bloomberg, citant des personnes familières de la question, indique que bon nombre de conseillers majeurs de la Maison blanche seraient donc favorables à un nouveau mandat de Powell, la décision étant attendue plus tard dans l'année. Janet Yellen, ex-patronne de la Fed et actuelle Secrétaire au Trésor, aurait fait état de bonnes relations avec Powell et serait satisfaite de sa gestion de la politique monétaire durant la pandémie. Néanmoins, l'administration Biden reste ouverte et réfléchirait à la manière d'imposer son empreinte à la banque centrale par des choix personnels. La situation de Powell serait donc bien plus confortable que sous la présidence de Donald Trump, mais un nouveau mandat, probable, n'en serait pour autant pas assuré.

Le mandat de Randal Quarles en tant que vice-président pour la supervision, poste de régulation important, expirera par ailleurs en octobre. Celui de Richard Clarida en tant que gouverneur de la Fed se termine en janvier. D'autres évolutions pourraient donc permettre à l'administration Biden de placer ses pions sans toucher au poste de président. Powell, Quarles et Clarida ont été nommés par Trump. Quarles a laissé entendre qu'il pourrait rester pour un nouveau mandat. Les personnes familières des discussions au sein de la Maison blanche, citées par Bloomberg, ont demandé à ne pas être identifiées, les échanges étant privés. Les responsables de la Maison blanche n'ont pas encore discuté avec Joe Biden d'une potentielle reconduction de Powell ou d'un éventuel remplacement, ont précisé deux sources. Aucune décision n'est attendue avant septembre au plus tôt.