Fed : pas encore de pivot !

Les responsables de la Fed étaient de la fête hier à Wall Street, mais leur discours est resté très prudent...

(Boursier.com) — Les responsables de la Fed étaient de la fête hier à Wall Street, mais leur discours est resté très prudent. Dans une allocution au NABE, la présidente de la Fed de Boston, Susan Collins (non-votante), a fait valoir que l'inflation restait trop élevée et qu'il restait du travail à faire pour la ramener vers l'objectif de 2%. Elle a noté que les données récentes montraient plus de vigueur dans l'économie sous-jacente que beaucoup ne l'avaient prévu, mais aussi qu'il était peut-être encore trop tôt pour voir le plein effet de la politique restrictive des taux d'intérêt. Et même si elle a déclaré que le système bancaire américain était "solide et résilient", les tensions sur le secteur financier ont accru l'incertitude entourant une politique monétaire appropriée. Elle estime enfin qu'il pourrait y avoir un resserrement supplémentaire de la politique avant que la Fed ne fasse une pause jusqu'à la fin de l'année.

Ailleurs, le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin (non-votant), a déclaré lors d'un événement en Virginie que la politique monétaire devrait être agile compte tenu de la dynamique actuelle de l'inflation et des inquiétudes concernant la contagion bancaire, et que l'éventail des résultats potentiels était large.

Enfin, Neel Kashkari, le président de la Fed de Minneapolis, estime encore nécessaire de relever les taux et juge que la Fed perdrait en crédibilité si elle abandonnait son objectif d'inflation de 2%. Ainsi, Kashkari confirme qu'il reste plus de travail à faire concernant l'inflation, afin de ramener cette dernière vers l'objectif. Il n'a pas spécifié cependant de combien les taux devaient encore être rehaussés pour y parvenir.

Selon l'outil FedWatch en temps réel du CME Group, la Fed pourrait encore relever ses taux de 25 points de base le 3 mai, à l'issue de la prochaine réunion, la probabilité de cette hypothèse se situant à 55%, contre 45% de chances d'un statu quo. Pour la réunion suivante, des 13 et 14 juin, l'hypothèse dominante est celle d'une fourchette allant de 5 à 5,25% sur le taux des 'fed funds' (54% de probabilité).

Notons que les opérateurs en sauront un peu plus ce jour sur l'inflation américaine avec l'indice des prix 'core PCE' rattaché aux dépenses des ménages, et très suivi par la Fed. Ainsi, les revenus et les dépenses personnelles des ménages du mois de février seront connus à 14h30 (consensus FactSet +0,3% pour les revenus en comparaison du mois antérieur, +0,3% pour les dépenses et +0,4% pour l'indice des prix 'core PCE' ou +4,7% sur un an). L'indice manufacturier PMI de Chicago du mois de mars sera dévoilé à 15h45 (consensus 43,6). L'indice final du sentiment des consommateurs américains de l'Université du Michigan pour le mois de mars sera publié à 16 heures (consensus 63,4).