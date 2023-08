Fed : pas de pivot avant un bon moment ?

Suite à l'intervention de Jerome Powell à Jackson Hole, les responsables de la Fed reprennent le refrain et confirment qu'il n'y aura pas...

(Boursier.com) — Suite à l'intervention de Jerome Powell à Jackson Hole, les responsables de la Fed reprennent le refrain et confirment qu'il n'y aura pas d'assouplissement monétaire à court terme, et surtout pas cette année. Patrick Harker, le patron de la Fed de Philadelphie, interrogé par Yahoo! Finance, explique que Powell a envoyé un message clair à propos de la volonté de la banque de ramener l'inflation à 2%. Harker indique que même si la Fed ne rehausse pas plus les taux, la politique monétaire restera restrictive, mettant la pression sur l'économie. Le responsable ne croit pas à une 'réaccélération' de l'inflation et plaide pour un maintien des taux afin d'observer l'impact des mesures déjà prises. La Fed, selon lui, "va clairement maintenir les taux jusqu'à la fin de l'année".

L'an prochain, les données économiques dicteront la suite des événements, à en croire Harker. Pour parvenir au point où la Fed sera en mesure de baisser les taux, il juge qu'il devra y avoir des signes clairs que l'inflation se dirige vers l'objectif des 2%, ce qui devrait prendre un certain temps. Enfin, Harker juge que le scénario d'un atterrissage en douceur est le plus probable.