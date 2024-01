Fed : pas d'urgence à baisser les taux ?

Christopher Waller, gouverneur de la Fed, a indiqué hier qu'il n'y avait pas de nécessité d'agir aussi rapidement que par le passé pour baisser les...

(Boursier.com) — Christopher Waller, gouverneur de la Fed, a indiqué hier qu'il n'y avait pas de nécessité d'agir aussi rapidement que par le passé pour baisser les taux. Il a toutefois noté que la banque centrale américaine pourrait baisser ses taux plus tard cette année si l'inflation ne rebondit pas. Waller a déclaré que l'indice d'inflation PCE de 2% était désormais "à distance de frappe", mais il a noté qu'il y avait un risque que les réductions de taux puissent être retardées si la modération continue de l'économie ne se confirmait pas au quatrième trimestre. Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic (non-votant), a déclaré pour sa part ce week-end qu'il s'attendait à l'avenir à des progrès beaucoup plus lents sur l'inflation et qu'il espérait atteindre l'objectif de 2% de la Fed en 2025.