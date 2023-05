Fed : nuée de faucons !

Wall Street s'affiche assez incertain avant bourse ce mardi, proche de la stabilité en attendant des nouvelles des négociations sur le plafond de la...

(Boursier.com) — Wall Street s'affiche assez incertain avant bourse ce mardi, proche de la stabilité en attendant des nouvelles des négociations sur le plafond de la dette américaine. Les investisseurs continuent de suivre les progrès des pourparlers sur le plafond de la dette américaine à Washington, qui n'ont pas encore éliminé le risque d'un tout premier défaut américain. La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a déclaré que le ministère pourrait manquer d'argent dès le 1er juin ou dans les semaines qui suivront. En outre, les responsables de la Fed seront très nombreux à s'exprimer durant la semaine et le ton récent est plutôt 'faucon', signalant la volonté de laisser les taux à un niveau durablement haut afin de lutter encore contre l'inflation.

Raphael Bostic, John Williams, Loretta Mester et Lorrie Logan doivent intervenir ce jour. Philip Jefferson et Lorrie Logan seront de la partie jeudi. La semaine se clôturera sur des interventions de John Williams et Jerome Powell.

L'inflation demeure trop élevée, selon le président de la Fed de Chicago Austan Goolsbee, qui plaidait hier sur CNBC pour une poursuite du rééquilibrage, ajoutant qu'il s'agit d'exercer une extrême prudence "si nous voulons réduire l'inflation vers son niveau cible sans déclencher de récession". Goolsbee estime qu'il ne semble pas que la crise bancaire soit comparable à celle de 2008, alors que le 'stress' est concentré sur certaines parties du secteur financier. Il juge qu'une grande partie de l'impact de la hausse des taux doit encore se matérialiser. Ce membre votant a déclaré qu'une grande partie de l'impact des hausses de taux était encore à venir et que la Fed allait continuer de surveiller les données.

Sur CNBC également, Raphael Bostic de la Fed d'Atlanta (membre non votant) a déclaré qu'il ne prévoyait pas de baisse des taux cette année, même en cas de récession, et que son parti pris était d'augmenter les taux plutôt que de les réduire. Le patron de la Fed d'Atlanta a estimé hier que l'inflation américaine élevée suggérait qu'il pourrait y avoir besoin de relever encore les taux, alors qu'une politique appropriée consiste pour l'heure à attendre à observer les effets du resserrement déjà opéré. Bostic juge qu'il existe certes des risques de récession, mais que si nous connaissions une récession, elle ne serait ni longue ni profonde. Le responsable n'anticipe pas d'apaisement rapide de l'inflation, et ne voit donc pas de motif pour réduire les taux avant l'année prochaine.

Neel Kashkari, le président de la Fed de Minneapolis, s'exprimait aussi hier. Selon lui, le marché américain du travail n'est pas aussi dynamique qu'il y a neuf mois, mais demeure fort dans l'ensemble. Kashkari estime que la Fed a toujours du travail pour ramener l'inflation vers l'objectif des 2%. L'inflation est selon lui "bien bien trop élevée", même si elle commence à redescendre. Il ajoute qu'il ne faut pas se laisser berner par quelques mois de meilleures données. Il juge donc que la Fed doit "finir le travail", ce qui laisse entendre que la politique monétaire devra encore rester durablement restrictive. Kashkari ajoute qu'il estime qu'une fois cette période d'inflation élevée terminée, "nous reviendrons dans un environnement à faible inflation et faibles taux".

Enfin, Thomas Barkin, président de la Fed de Richmond (non votant) a déclaré au Financial Times que si l'inflation persistait ou s'accélérait, il n'y avait aucun obstacle dans son esprit à de nouvelles hausses des taux...

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité est actuellement de près de 82% que la Fed laisse ses taux inchangés entre 5 et 5,25% à l'issue de sa prochaine réunion monétaire des 13 et 14 juin, contre 18% de probabilité d'une hausse de taux supplémentaire de 25 points de base.