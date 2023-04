Fed : Mester, prudente concernant l'inflation, voit des taux sur les 5%

Loretta Mester, patronne de la Fed de Cleveland, qui s'exprimait hier, a jugé que le taux des fonds fédéraux devait passer au-dessus de 5%...

(Boursier.com) — Loretta Mester, patronne de la Fed de Cleveland, qui s'exprimait hier, a jugé que le taux des fonds fédéraux devait passer au-dessus de 5%. Dans un discours aux Money Marketeers, Mester (non-votante), a prescrit un resserrement supplémentaire pour ramener l'inflation vers l'objectif de la Fed, en portant ainsi le taux des fed funds au-dessus des 5%. Selon elle, l'ampleur du mouvement dépendra du rythme de ralentissement de l'inflation et de la demande. Mester a souligné que l'inflation restait trop élevée, mais s'attend à une certaine amélioration cette année à environ 3-3,75% et à un retour à l'objectif de 2% en 2025. Les prévisions de Mester sont similaires au consensus du FOMC, même si elle voit les pressions inflationnistes rester plus persistantes.

La dirigeante a par ailleurs accordé une certaine attention à la stabilité financière, réaffirmant que cela faisait partie intégrante de la 'formulation de politique monétaire'. Elle ne voit donc pas de compromis avec la stabilité des prix. Des tensions bancaires reconnues sont apparues à l'approche de la réunion du FOMC de mars, provoquant une réaction rapide des autorités, a relevé Mester, notant que ces tensions s'étaient atténuées depuis et ajoutant que la Fed continuait de surveiller attentivement les conditions, prête à prendre de nouvelles mesures si nécessaire pour assurer la stabilité financière.