Fed : Mester maintient le cap

(Boursier.com) — Loretta Mester, présidente de la Fed de Cleveland (non-votante), a déclaré à Bloomberg qu'il était trop tôt pour dire ce que les responsables de la Fed feraient lors de la réunion du FOMC des 2 et 3 mai. Cependant, Mester a indiqué que les taux devraient être maintenus un peu plus haut pendant un certain temps pour ramener l'inflation à l'objectif de 2%. Mester a adopté ainsi un discours un peu plus "doux" que la veille aux Money Marketeers, où elle avait prescrit un resserrement supplémentaire pour tirer l'inflation vers l'objectif de la Fed, en portant le taux des fonds fédéraux au-dessus de 5% et en maintenant un taux réel positif pendant un certain temps. Mester a également souligné que l'inflation restait trop élevée, mais s'attend à une certaine amélioration cette année à environ 3-3,75% et à un retour à l'objectif de 2% en 2025.

La responsable a également déclaré que l'attention portée à la stabilité financière était intégrée dans la formulation des politiques, et qu'elle ne voyait pas de compromis avec stabilité des prix, même si ces tensions se sont atténuées depuis. Les commentaires de Mester sont conformes aux propos plutôt 'bellicistes' de la Fed ces derniers jours. Cependant, les économistes ont continué à souligner l'écart croissant entre les messages de la Fed et les prix du marché, qui voient encore une pause en mai avant trois baisses de taux d'ici la fin de l'année.