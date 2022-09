Fed : lutte ou acharnement ?

La présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, reconnaît les difficultés à "refroidir" la demande sans provoquer de récession, selon des propos...

(Boursier.com) — La présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, reconnaît les difficultés à "refroidir" la demande sans provoquer de récession, selon des propos rapportés par l'agence Bloomberg, citant les commentaires de la responsable (non-votante) lors du Symposium sur la banque et la finance asiatiques. Daly explique que l'équilibre est délicat à trouver pour la Fed, qui doit parvenir à réduire suffisamment la demande pour ralentir l'inflation, sans provoquer de récession. Daly évoque ainsi une véritable "lutte". Elle espère que les actions de la Fed pour freiner la demande rencontreront à mi-parcours la reprise de la chaîne d'approvisionnement, mais cela pourrait ne pas être possible. La Fed pourrait selon elle avoir à en faire plus du côté de la demande, compte tenu de la pénible reprise du côté de l'offre.