Fed : Logan préconise un ralentissement des hausses de taux, mais un taux terminal plus élevé

(Boursier.com) — La présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan, a présenté hier ses arguments en faveur d'un ralentissement du rythme des hausses des taux, afin de mieux calibrer la politique monétaire en fonction de perspectives incertaines. "Si vous êtes en voyage sur la route et que vous rencontrez un temps brumeux ou une autoroute dangereuse, c'est une bonne idée de ralentir", a indiqué Logan, qui vient de prendre la tête de la Fed de Dallas. "C'est pourquoi j'ai soutenu la décision de la Fed le mois dernier de réduire le rythme des hausses de taux". Un rythme plus lent ne signifie pas moins d'engagement à ramener l'inflation à 2%, et si le ralentissement des hausses de taux assouplit les conditions financières en réduisant l'incertitude, "nous pouvons compenser l'effet en augmentant progressivement les taux à un niveau supérieur à celui prévu auparavant", ajoute la dirigeante. Ainsi, compte tenu des incertitudes pour 2023, Logan juge que la Fed ne devrait pas "verrouiller" de taux directeur maximal mais plutôt rester flexible.

S'adressant au Wall Street Journal, James Bullard (membre non-votant) de la Fed de St. Louis a déclaré pour sa part que la Fed voulait garantir que l'inflation resterait sur une trajectoire régulière vers l'objectif et ne bougerait pas tant que cela ne serait pas confirmé. Bullard a également déclaré que la politique actuelle de la Fed n'était pas assez restrictive et que le taux terminal devait être au moins supérieur à 5%. Cependant, Bullard a également déclaré que la perspective d'un atterrissage en douceur s'était améliorée.

Dans une interview accordée à AP, Loretta Mester, patronne de la Fed de Cleveland (non-votante) a déclaré que le durcissement de la Fed fonctionnait comme prévu, bien que davantage de hausses de taux et qu'un maintien à un niveau plus élevé soient nécessaires pour revenir à la stabilité des prix.

Patrick Harker (votant) de la Fed de Philadelphie a réitéré tout de même son soutien à un mouvement de 25 points de base et a déclaré qu'il s'attendait à ce que l'inflation sous-jacente retombe à 3,5% cette année et revienne vers l'objectif en 2025.

Bien que la hausse de 25 points de base semble être considérée comme la vision médiane de nombreux responsables de la Fed, un certain nombre de responsables ont donc maintenu un message belliciste ("augmenter et maintenir") malgré davantage d'éléments montrant un ralentissement de l'inflation parallèlement à des données économiques contrastées. La prochaine réunion monétaire de la Fed se tient le 31 janvier et le 1er février, les opérateurs anticipant une hausse des taux d'un quart de point, après la hausse d'un demi-point de décembre et quatre hausses de taux consécutives de 75 points de base.