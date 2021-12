Fed : les membres de la Fed plaident toujours pour un tapering accéléré

Inflation durable ou pas, les responsables de la Fed militent de plus en plus pour une accélération du tapering...

(Boursier.com) — Inflation durable ou pas, les responsables de la Fed militent de plus en plus pour une accélération du tapering... La présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, a déclaré qu'elle était "très ouverte" à l'accélération du rythme de réduction des achats d'actifs. Elle favorise une finalisation du tapering en mars, laissant la banque centrale en mesure de relever ses taux deux fois en 2022. Le gouverneur sortant de la Fed, Randal Quarles, a quant à lui déclaré que la Fed devait durcir sa politique en réponse à une demande élevée. La présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, a réitéré son opinion, indiquant que la Fed pourrait devoir réduire plus rapidement, et ajoutant qu'il faudrait peut-être commencer à élaborer un plan pour réfléchir au resserrement ultérieur. Raphael Bostic de la Fed d'Atlanta a également réitéré sa préférence pour une réduction plus rapide des achats d'actifs obligataires, se terminant à la fin du premier trimestre.

Plus tôt cette semaine, Jerome Powell, reconduit à la tête de la Fed pour un nouveau mandat, a déclaré qu'il serait peut-être approprié pour la Fed d'envisager de conclure son retrait quelques mois plus tôt que prévu initialement. Tout cela met en évidence l'ampleur du changement dans le débat sur l'inflation transitoire ou persistante. D'ailleurs, Jerome Powell comme Janet Yellen (Secrétaire au Trésor) ont reconnu que ce terme de transitoire n'était plus adapté (et ne l'a d'ailleurs jamais été). Les marchés anticipent que la normalisation monétaire se poursuive, même au milieu de nouvelles menaces de variants.