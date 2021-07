Fed : le "tapering" se prépare, mais n'est pas imminent ("Minutes")

Les "Minutes" de la dernière réunion de la Fed montrent que les responsables de la banque centrale américaine veulent se tenir prêts à agir "selon un calendrier prudent"...

(Boursier.com) — Le compte-rendu de la réunion de la Fed des 15 et 16 juin dernier, publié mercredi soir, a confirmé que la banque centrale américaine s'interroge sur le calendrier de réduction de son vaste programme d'achat d'actifs (120 milliards de dollars par mois), mis en place en mars 2020 pour lutter contre la crise du coronavirus.

Ses membres ont cependant estimé que le moment n'était pas encore venu pour entamer ce "tapering". Les conditions de progrès substantiels supplémentaires dans le rétablissement de l'économie ne sont ainsi "pas encore atteints", selon le document.

A Wall Street, les indices boursiers ont peu réagi à cette publication, le Dow Jones gagnant 0,16% et le Nasdaq pointant à l'équilibre une demi-heure plus tard. L'indice du dollar a réduit ses gains face à un panier de devises (+0,04%), tandis que les taux d'intérêts confirmaient leur forte détente et que le pétrole restait en perte de 1,6% à 72,20$ pour le baril WTI sur le Nymex (contrat à terme d'août).

Un début effectif de "tapering" envisageable début 2022 ?

Les "Minutes" montrent que les responsables de la Fed veulent se tenir prêts à agir "selon un calendrier prudent", et certains ont estimé que les conditions d'un "tapering" interviendraient plus tôt que prévu initialement. Certains ont en outre jugé souhaitable de réduire en priorité les achats d'actifs adossés à des prêts hypothécaires (MBS) actuellement de 40 Mds$ par mois, avant de réduire les achats d'obligations d'Etat (80 Mds$ par mois).

Les marchés financiers estiment que la Fed pourrait annoncer dès la fin de cet été son intention de réduire ses achats d'obligations sur les marchés, sauf en cas de ralentissement économique dû à la progression du variant delta du Covid-19. La baisse effective des achats pourrait commencer de façon progressive à partir de début 2022, selon les économistes.

L'inflation jugée temporaire par la Fed

La réunion de juin (qui s'est soldée par un statu quo monétaire) était la première au cours de laquelle les membres de la Fed avaient commencé à aborder la question de la réduction du soutien monétaire, face à une reprise économique qui a surpris par sa vigueur outre-Atlantique, grâce à une campagne de vaccination efficace contre le Covid-19. En outre l'accélération de l'inflation a amené la Fed à surveiller de près les risques de surchauffe, même si le phénomène de hausse des prix est jugé temporaire.

Les Minutes publiées mercredi montrent que les responsables de la Fed ont été surpris de la vigueur de l'inflation cette année, mais que la plupart d'entre eux continuent de juger ce phénomène transitoire.

La Fed a relevé ses prévisions de croissance aux Etats-Unis à 7% pour cette année (contre 6,5% en mars), tandis que l'inflation "core PCE" (sa mesure favorite) est attendue à 3% cette année (dépassant l'objectif de 2%) avant de ralentir à 2,1% en 2022 et en 2023. En mai, le "core PCE" a accéléré à 3,4% sur un an.

Premières hausses de taux en 2023, ou fin 2022 ?

Le président de la Fed, Jerome Powell, avait indiqué lors de sa conférence de presse du 16 juin, que les membres de la Fed avaient bel et bien abordé le sujet du "tapering". "Si vous voulez, vous pouvez dire que c'était la réunion où l'on a 'parlé-de-parler-de' " réduire les achats d'obligations, avait-il déclaré sans plus de précision.

Dans ses nouvelles projections, la Fed avait en outre montré qu'elle s'attendait désormais à une hausse de son principal taux directeur (actuellement proche de zéro) à partir de 2023, voire de la fin 2022 pour certains membres, contre 2024 jusque là.