Fed : la reconduction de Powell n'est pas encore assurée

(Boursier.com) — Les débats se poursuivent au sujet du choix final de Joe Biden concernant la présidence de la Fed, alors que le mandat de Jerome Powell expire en février. Le consensus voit toujours Biden reconduire Powell, mais la gouverneure de la Fed Lael Brainard est désormais considérée comme une rivale crédible, du fait de sa meilleure perception parmi les progressistes et de son alignement plus étroit sur les préférences politiques de Biden. La 'cote' de Powell a récemment baissé en raison des vives critiques des progressistes et des controverses autour des investissements de plusieurs responsables de la Fed, dont Eric Rosengren, Robert Kaplan, et plus récemment le vice-président de la Fed en personne, Richard Clarida. Dans le même temps, la cote de Brainard progresse donc, et son éventuelle nomination, très improbable il y a quelques mois encore, est désormais envisageable, même si Powell demeure favori.