Fed : la politique monétaire est appropriée, dit Clarida

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Richard Clarida, le vice-président de la Fed, a estimé ce jeudi que la politique monétaire actuelle demeurait appropriée, du moins tant que l'économie restait sur sa lancée. Le numéro deux de la Fed a précisé ce jour que le scénario du Comité de politique monétaire était celui d'une remontée de l'inflation ajustée vers l'objectif de 2% de la Banque centrale - objectif pour l'heure manqué. Les banquiers centraux américains, dans leurs dernières prévisions économiques, évoquaient un retour de l'inflation hors alimentaire et énergie à 2% en 2021, alors que cette mesure était plus proche de 1,6% fin 2019.

Clarida a plus généralement affirmé que la politique monétaire était "en bonne position" et devrait continuer à soutenir une croissance ferme, un marché du travail solide et une inflation proche des 2%. "Si des développements émergeaient qui, dans le futur, déclenchaient une réévaluation importante de nos perspectives, nous réagirions en conséquence", a lancé le responsable de la Fed. De manière globale, Clarida a suggéré que le Comité allait laisser le temps aux baisses des taux pour produire leurs effets... Il a insisté sur les pressions 'désinflationnistes', "des forces très puissantes" dont la politique monétaire doit tenir compte pour ramener l'inflation vers son objectif. "Nous pensons que la politique est appropriée, et, dans le cadre de nos perspectives de base, demeurera appropriée", a résumé Clarida.