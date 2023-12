Fed : la baisse des taux ? Pas tout de suite, selon Harker

Patrick Harker, le dirigeant de la Fed de Philadelphie, a indiqué hier lors d'une interview radio que la banque centrale américaine devrait commencer...

(Boursier.com) — Patrick Harker, le dirigeant de la Fed de Philadelphie, a indiqué hier lors d'une interview radio que la banque centrale américaine devrait commencer à réduire ses taux, mais pas immédiatement. Selon lui, il est donc important que la Fed réduise ses taux, mais elle n'aurait pas à le faire aussi vite et dès maintenant. "Nous devrions maintenir les taux où ils se trouvent puis commencer à les réduire", a résumé Harker, qui note que l'économie semble ralentir plus rapidement que les données gouvernementales ne le suggèrent, compte tenu du fait que ces données sont décalées. Il indique enfin que le principal challenge auquel les entreprises sont actuellement confrontées réside dans le coût du capital...

Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, a expliqué plus tôt cette semaine que la banque centrale américaine ne se laisserait pas influencer par les marchés. C'est bien l'inflation qui déterminera selon lui les futures décisions monétaires de la Fed. L'institution monétaire pourra reconsidérer sa politique restrictive si l'inflation continue de se rapprocher de l'objectif des 2%. Interrogé par Fox News, le responsable a ajouté que les marchés boursiers s'étaient un peu emballés en réaction au ton plus accommodant du président de la Fed Jerome Powell, dans le cadre de sa conférence de presse faisant suite à un troisième statu quo monétaire consécutif.

Raphael Bostic, qui dirige la Fed d'Atlanta, s'exprimait aussi cette semaine. Selon lui, il est probable que l'inflation poursuive sa baisse graduelle durant les prochains mois, mais suffisamment lentement pour ne pas justifier pour l'heure de levée de la politique restrictive. Bostic reste donc très conservateur et n'envisage que deux baisses de taux l'an prochain, durant le deuxième semestre. Il a tout de même relevé que la Fed ne devait pas trop en faire dans le sens du durcissement pour ne pas plomber le marché de l'emploi... Bostic a indiqué que la Fed était dans une bonne position et sur la bonne voie pour corriger l'inflation sans trop de difficultés sur le marché du travail. Il a déclaré qu'il accordait beaucoup d'attention aux taux d'inflation à 3 et 6 mois, qui sont en baisse, tout en ajoutant qu'il s'attendait toujours à ce que l'inflation diminue lentement et de manière inégale.

Sur Yahoo! Finance, Thomas Barkin, patron de la Fed de Richmond, a lui estimé que la Fed allait réduire ses taux si l'inflation poursuivait sa baisse. Cependant, il a également averti qu'il considérait l'inflation comme plus tenace que la moyenne des gens, et qu'il ne pouvait donc pas prédire vers où se dirigeraient les données.

Malgré les nombreuses interventions de responsables de la Fed cette semaine, il n'y a pas beaucoup de changement dans les anticipations de marché relatives aux taux, l'outil FedWatch donnant une probabilité d'environ 12% désormais d'une baisse de taux le 31 janvier 2024, contre 79% au 20 mars. Selon le même outil, les taux pourraient se situer dans une fourchette de 3,75 à 4% en fin d'année prochaine (probabilité de près de 37%), ou bien entre 3,50 et 3,75% (probabilité de 30%).