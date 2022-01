Fed : l'heure de "normaliser" ?

Esther George, présidente de la Fed de Kansas City, qui intervient ce mardi, juge que le temps est venu désormais de normaliser la politique monétaire...

(Boursier.com) — Esther George, présidente de la Fed de Kansas City, qui intervient ce mardi, juge que le temps est venu désormais de normaliser la politique monétaire de la banque centrale américaine. Elle estime également que la Fed devrait réduire son bilan le plus tôt possible. Selon elle, la demande est forte, l'inflation est élevée, et la main-d'oeuvre est en pénurie. La responsable indique tout de même que les marchés pourraient connaître une certaine volatilité, alors que la Fed normalise sa politique monétaire...