Fed : Kashkari ravive (un peu) les craintes de hausse des taux

(Boursier.com) — Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a ravivé hier les craintes de hausse de taux, alors que les marchés donnaient pour presque assurée la fin du cycle de durcissement monétaire. Ainsi, Kashkari a jugé que la banque centrale avait probablement encore du travail à faire pour contrôler l'inflation. "L'économie s'est montrée très résiliente, même si nous avons beaucoup augmenté les taux d'intérêt au cours des deux dernières années", a constaté Kashkari dans une interview sur Fox News. "Nous n'avons pas complètement résolu le problème de l'inflation. Nous avons encore du travail à faire pour y parvenir", a ajouté le responsable.

La Fed s'est réunie la semaine dernière et a maintenu ses taux entre 5,25 et 5,5% tout en laissant ouverte la possibilité de relever encore les taux, l'inflation étant toujours bien supérieure à l'objectif de 2%. Néanmoins, après deux pauses sur les taux lors des deux dernières réunions monétaires, les investisseurs tiennent pour quasiment acquise la fin des durcissements monétaires. Kashkari a déclaré que les récentes données sur l'inflation étaient bonnes et en baisse, mais il se dit encore "un peu nerveux à l'idée de crier victoire trop tôt" et souhaite voir plus de données avant de décider de la suite.