Fed : Kashkari pense que la récession pourra être évitée

(Boursier.com) — Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, s'est montré plus optimiste à propos de l'inflation et sur le fait que les États-Unis soient en mesure d'éviter une récession malgré le durcissement monétaire accéléré. Il prévient toutefois qu'un chômage plus élevé serait le prix à payer pour parvenir à un atterrissage en douceur. Selon le responsable, les perspectives d'inflation sont positives, alors que la résilience de l'économie continue de surprendre. Quoi qu'il en soit, la campagne agressive de la Fed devrait probablement se traduire par des pertes d'emplois et un ralentissement de la croissance économique. Kashkari a livré ses commentaires hier dimanche sur CBS, pour l'émission 'Face the Nation'. Le scénario de base, selon le responsable, serait que l'économie ralentisse mais "que nous évitions une récession". Il ne juge pas réaliste que ce cycle se termine sans coût pour l'emploi, alors même que le taux de chômage américain demeure proche des planchers à 3,6%. Kashkari envisage une remontée à 4% dans ce scénario d'atterrissage en douceur.

Le responsable confirme que la Fed observe toujours attentivement les données entrantes afin de déterminer si de nouvelles hausses de taux seraient appropriées. Alors que l'inflation ajustée a progressé moins que prévu à +4,1% en juin, elle reste nettement au-dessus de l'objectif de 2% de la Fed. "Si nous avons besoin de relever encore les taux, nous le ferons", a asséné Kashkari. Le taux des 'fed funds' est désormais logé entre 5,25 et 5,5%, au plus haut depuis 2001. La banque centrale américaine a procédé la semaine dernière à sa onzième hausse de taux dans le cadre du cycle actuel, et depuis un niveau proche de zéro en mars 2022...