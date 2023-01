Fed : Kashkari en renfort de Wall Street ?

Une fois n'est pas coutume, Wall Street progresse avant bourse ce mercredi suite à des commentaires un peu plus souples du patron de la Fed de...

(Boursier.com) — Une fois n'est pas coutume, Wall Street progresse avant bourse ce mercredi suite à des commentaires un peu plus souples du patron de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari. Ce dernier vient de juger qu'il y avait de plus en plus de signes que l'inflation avait atteint un pic. Il serait toutefois encore trop tôt pour en être totalement sûr, et Kashkari préconise encore de relever les taux au cours des prochaines réunions monétaires. Il s'agit tout de même d'un ton un peu moins belliciste pour ce responsable de la Fed, qui affiche un objectif à 5,4% pour le pic des taux, mais commence à entrouvrir timidement la porte à un éventuel pivot ultérieur. Les commentaires de Kashkari proviennent d'un essai publié en ligne ce mercredi. Cette relative confiance affichée concernant le pic d'inflation est plutôt une bonne nouvelle, venue de l'un des dirigeants de la Fed les plus "hawkish".

La fourchette de taux des fed funds est logée entre 4,25 et 4,5%. Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'un nouveau relèvement de taux de 25 points de base le 1er février, à l'issue de la prochaine réunion monétaire, se situe à 70,3%, contre 29,7% de probabilité pour un geste de 50 points de base.