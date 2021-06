Fed : Jerome Powell répète que l'inflation sera temporaire

Le patron de la Fed a répété qu'il pensait que la forte poussée d'inflation des derniers mois était causée par "des effets transitoires affectant la chaîne d'approvisionnement", selon le texte d'une audition prévue mardi devant le Congrès américain.

Crédit photo © Joshua Roberts / Reuters

(Boursier.com) — La Réserve fédérale américaine et le Congrès américain ont communiqué dès lundi soir, après la clôture de Wall Street, le texte de l'intervention prévue mardi par Jerome Powell, le patron de la banque centrale américaine, devant une commission de la chambre de représentants.

Dans ce texte, M. Powell souligne la vigueur de la reprise économique américaine, mais ne semble pas pressé de resserrer les conditions monétaires aux Etats-Unis. La Fed soutiendra l'économie "aussi longtemps qu'elle n'aura pas entièrement surmonté" la crise du coronavirus, a-t-il réaffirmé.

Il a estimé que l'économie américaine avait fait "des progrès considérables" et que la croissance était en bonne voie pour atteindre environ 7% cette année, son rythme le plus élevé depuis le début des années 1980. Pour autant, il a souligné que les conditions "demeurent inégales" sur le marché du travail et que le taux de chômage officiel sous-estime le nombre de personnes ayant perdu leur emploi depuis un an en raison de la crise du coronavirus.

Le patron de la Fed a répété qu'il pensait que la forte poussée d'inflation des derniers mois (+5% sur un an en mai pour le CPI) était causée par "des effets transitoires affectant la chaîne d'approvisionnement". Une fois que ces perturbations cesseront, "l'inflation devrait revenir vers notre objectif de long terme", a-t-il ajouté (une inflation "core PCE" de l'ordre de 2% : ndlr).

Mercredi dernier, la Fed avait surpris les marchés financiers en annonçant avoir commencé à discuter de l'arrêt futur des achats d'obligations de la Fed ("tapering"). La Fed a aussi fait savoir qu'elle envisageait de relever ses taux directeurs en 2023 (et non en 2024 comme attendu jusqu'ici), voire à la fin 2022, compte-tenu de la vigueur de la reprise économique outre-Atlantique après la crise du coronavirus.

Ces annonces ont provoqué dans un premier temps un vif repli de la Bourse de New York, mais celle-ci a vivement rebondi lundi, les investisseurs préférant voir les bonnes nouvelles, à savoir que la reprise économique post-Covid-19 est bien plus dynamique que prévu. Les opérateurs espèrent que la Fed agira très progressivement lorsqu'elle réduira son soutien, en minimisant autant que possible les effets négatifs sur les marchés financiers.