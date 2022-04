Fed : Jerome Powell ouvre la voie à une hausse des taux d'un demi-point en mai

Le président de la Fed a estimé jeudi possible que la Fed relève ses taux directeurs d'un demi-point lors de sa réunion de mai. Il a jugé "absolument essentiel" de restaurer la stabilité des prix.

(Boursier.com) — Le président de la Fed, Jerome Powell, qui s'exprimait jeudi soir lors d'une réunion organisée par le FMI à Washington, a tenu des propos particulièrement fermes, affirmant qu'il lui semblait "approprié d'agir un peu plus vite que prévu" pour relever les taux directeurs. Il a martelé qu'il était "absolument essentiel de restaurer la stabilité des prix", et de ramener l'inflation vers l'objectif de moyen terme de la Fed de 2% par an.

Il a reconnu pour la première fois en public qu'il était possible que la Fed relève ses taux directeurs d'un demi-point lors de sa réunion des 3 et 4 mai. Cette hausse des taux d'intérêt de 50 points de base sera "sur la table", a-t-il dit, ajoutant être favorable à l'idée de relever rapidement les taux ("front-loading") lors d'un cycle de sortie de politique monétaire accommodante.

M. Powell a ajouté que la Fed ne pariait pas sur le fait que l'inflation aurait atteint un pic en mars, et qu'elle "agira rapidement" pour ramener les taux directeurs à un niveau neutre, voire en terrain restrictif si c'est approprié. Le patron de la Fed a aussi reconnu que l'objectif de la banque centrale de piloter un atterrissage en douceur de l'économie ne sera ni simple ni facile.

Des taux à plus de 2,4% en fin d'année pour la Fed ?

"Notre objectif est d'utiliser nos outils pour re-synchroniser l'offre et la demande afin que l'inflation baisse, et qu'elle le fasse sans que cela n'aboutisse à une récession", a commenté M. Powell. "Personne à la Fed ne vous dira que ce sera simple ni facile. Ce sera très complexe. Nous ferons de notre mieux pour y parvenir", a-t-il ajouté. "Il est absolument essentiel de restaurer la stabilité des prix. Les économies ne fonctionnent pas sans stabilité des prix".

Lors de sa réunion de mars, la banque centrale américaine avait relevé le taux des "fed funds" d'un quart de point, sa première hausse depuis trois ans, pour le porter entre 0,25% et 0,50%. Les responsables de la Fed estiment que le niveau neutre pour l'économie serait d'environ 2,4%. Mais plusieurs membres de la Fed pensent qu'il faudra aller plus loin pour tacler l'inflation, qui a atteint 8,5% sur un an en mars aux Etats-Unis. James Bullard, patron de la Fed de St-Louis, estime même qu'il faudrait porter le taux des "fed funds" à 3,5% d'ici à la fin de l'année, et les relever de trois-quarts de point dès mai...

Une hausse des taux de la BCE dès juillet prochain ?

Lors de la même réunion consacrée à l'économie mondiale, Christine Lagarde, la présidente de la BCE, a affirmé que l'institution prendra lors de sa réunion de juin des décisions clés sur la fin de son programme d'achat d'actifs et sur l'évolution des taux directeurs. Elle a souligné que les économies de la zone euro et des Etats-Unis évoluent à des rythmes différents, et a précisé que près de la moitié de l'inflation dans la zone euro est due à la hausse des prix de l'énergie, qui subit un "choc d'offre"

Plus tôt dans la journée, plusieurs membres de la BCE se sont prononcés en faveur d'une accélération du resserrement monétaire afin de contrer l'inflation. Le Belge Pierre Wunsch envisage ainsi une hausse de taux dès juillet, tandis que l'Allemand Joachim Nagel a évoqué un arrêt des achats de la BCE dès juin, ce qui ouvrirait la porte à une hausse de taux.

Les taux américains au plus haut depuis fin 2018

Les marchés obligataires ont vivement réagi à ces déclarations. Aux Etats-Unis, les marchés anticipent désormais non moins de trois hausses d'un demi-point d'affilée de la part de la Fed, lors des réunions de mai, juin et juillet.

Jeudi soir, le rendement du T-Bond à 10 ans flambait de 9 points de base (pb) à 2,92%, et le taux à 2 ans américain, qui réagit davantage à la politique monétaire, est remonté à 2,67% (+10 pb), lui aussi au plus haut depuis novembre 2018.

En Europe, le rendement du Bund allemand à 10 ans, référence de la zone euro, a grimpé de 9 pb à 0,94%. Ces taux ont flambé depuis le début de l'année, qu'ils avaient commencée respectivement à 1,5% pour le "10 ans" US, à 0,72% pour le "2 ans" et à -0,18% pour le "10 ans " allemand.