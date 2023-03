Fed : Jerome Powell affirme que le pic des taux sera plus élevé que prévu

Jerome Powell, le patron de la Fed, intervient aujourd'hui devant le Comité bancaire du Sénat américain...

(Boursier.com) — Jerome Powell, le patron de la Fed, intervient aujourd'hui devant le Comité bancaire du Sénat américain. Il estime que la solidité de l'économie suggère que le pic de taux sera plus élevé qu'auparavant anticipé. En effet, les pressions inflationnistes sont plus importantes qu'attendu. L'ampleur des révisions concernant les prix suggère que l'inflation est plus élevée que prévu... Les données nouvelles suggèrent donc que le niveau ultime des taux sera "probablement plus élevé que précédemment anticipé". Si les données le justifient, la banque centrale américaine se tient par ailleurs prête à augmenter éventuellement le rythme de hausse des taux. Selon Powell, la restauration de la stabilité des prix demandera une posture restrictive de politique monétaire pendant un certain temps.

Jerome Powell affirme que les données historiques montrent les risques d'un assouplissement prématuré de la politique monétaire. "Nous maintiendrons le cap jusqu'à ce que le travail soit fait", a assuré le leader de la Fed, précisant que les décisions seraient prises "réunion par réunion", et tandis que le plein effet du durcissement monétaire n'est pas encore ressenti. Powell estime que le chemin reste long pour maîtriser l'inflation et qu'il sera probablement semé d'embûches. Il constate que dans le même temps, le marché américain de l'emploi reste extrêmement tendu.

Dans un autre registre, Powell indique aussi que la Fed "surveille l'espace des cryptomonnaies", où il y a eu "beaucoup de perturbations".