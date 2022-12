Fed : Jerome Powell a de bonnes raisons de ralentir

La Fed de Jerome Powell livrera ce soir à 20 heures son verdict monétaire

(Boursier.com) — C 'est le grand jour ! La Fed de Jerome Powell livrera ce soir à 20 heures son verdict monétaire. La banque centrale américaine devrait ralentir le rythme de ses hausses de taux à l'issue de sa réunion de deux jours, alors que l'inflation montre des signes d'apaisement, et malgré le long chemin qui reste encore à parcourir. La Fed devrait donc porter son taux des 'fed funds' entre 4,25% et 4,5%, en hausse de 50 points de base et au plus haut niveau depuis décembre 2007.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité actuelle d'une hausse de taux de 50 points de base mercredi est de 79,4%, contre 20,6% de probabilité d'un geste fort de 75 points de base. Rappelons que le taux des 'fed funds' est actuellement logé entre 3,75 et 4%, après quatre hausses de taux consécutives de 75 points de base pour lutter contre l'inflation.

Après le resserrement le plus rapide de la politique monétaire américaine depuis les années 1980, la banque centrale devrait donc augmenter ce mercredi son taux de référence dans une fourchette de 4,25% à 4,5%. La Fed devrait aussi signaler un nouveau resserrement de 50 points de base l'année prochaine, selon les économistes interrogés par Bloomberg, et une anticipation selon laquelle une fois qu'ils auront atteint ce sommet, ils resteront en attente tout au long de 2023.

Les marchés financiers s'accordent sur la vision à court terme, mais voient un retrait rapide des taux plus tard l'année prochaine, ce qui ne cadre pas vraiment avec les derniers commentaires de la banque. Les investisseurs s'attendent à ce que les pressions sur les prix diminuent plus rapidement que ne le prévoit la Fed, qui craint que l'inflation ne se révèle persistante.

La réunion de cette semaine à Washington est une nouvelle occasion pour Powell d'insister sur le fait que les responsables s'attendent à maintenir les taux élevés pour vaincre l'inflation, comme il l'a fait dans un discours du 30 novembre lorsqu'il a souligné que la politique resterait restrictive "pendant un certain temps", rappelle Bloomberg. Au cours des cinq derniers cycles de taux d'intérêt, le maintien moyen à un taux maximal était de 11 mois, et ce sont des périodes où l'inflation était plus stable, ajoute l'agence. La Fed a fait passer par ailleurs le message que le taux directeur devrait rester à son niveau maximal pendant un certain temps...

La conférence de presse de Powell se tiendra à 20h30 ce jour. 'Jay' Powell a indiqué la semaine dernière qu'il était "logique de modérer le rythme des hausses de taux alors que nous approchons du niveau qui sera suffisant pour faire baisser l'inflation".

Les derniers chiffres de l'inflation américaine pour le mois de novembre 2022 publiés hier sont ressortis plus modérés que prévu. L'indice des prix à la consommation pour le mois de novembre a augmenté de 0,1% seulement en comparaison du mois antérieur, contre un consensus FactSet de +0,3%. Hors alimentation et énergie, la surprise est également positive, avec un 'CPI' en hausse de 0,2% par rapport au mois d'octobre, contre 0,3% de consensus. Sur un an, la hausse du CPI de novembre s'établit à 7,1% (consensus 7,3%), ou à 6% hors alimentation et énergie (consensus 6,1%).

Ainsi, le taux d'inflation annuel américain pour le mois de novembre, à 7,1%, ressort en effet au plus bas depuis décembre 2021.

Le salaire horaire moyen du mois de novembre s'est apprécié pour sa part de 0,6% par rapport au mois antérieur, soit 5,1% sur un an, en ligne avec les attentes de marché.

Demain jeudi, les opérateurs seront également très attentifs aux annonces monétaires de la BCE et de la Banque d'Angleterre.

Ce mercredi à Wall Street, les opérateurs suivront aussi les prix à l'import et à l'export du mois de novembre (14h30, consensus -0,5% en comparaison du mois antérieur pour les prix à l'import), l'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta pour décembre (16h), ainsi que le rapport hebdomadaire du Département américain à l'Énergie concernant les stocks pétroliers domestiques pour la semaine close au 9 décembre (16h30).

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street aujourd'hui, Lennar, Trip.com, Nordson ou Weber, publient leurs trimestriels. Rien d'essentiel donc...