Fed : Jefferson juge trop lent le recul de l'inflation

(Boursier.com) — Philip Jefferson, gouverneur de la Fed tout récemment choisi comme vice-président de l'institution monétaire par Joe Biden, a indiqué ce jour que l'inflation était toujours trop élevée, les progrès semblant ralentir. Une année ne serait toutefois pas suffisante selon lui pour ressentir le plein effet des hausses de taux antérieures. "La désinflation a été plus lente et plus inégale que nous le souhaitions", a regretté Jefferson, qui prévoit toutefois que l'inflation devrait s'apaiser et l'économie continuer à progresser dans le même temps, avec un ralentissement attendu ordonné. Le responsable juge que la demande a clairement commencé à ressentir les effets du durcissement monétaire, mais que l'inflation des services de base hors logement reste obstinément élevée. Enfin, les éléments à ce stade suggèrent un "léger resserrement progressif" des conditions de crédit après le récent 'stress bancaire'. Jefferson anticipe que les restrictions de crédit supplémentaires n'auront qu'un effet retardateur limité sur la croissance.