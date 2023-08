Fed : Jackson Hole en ligne de mire

Alors que les Minutes de la Fed publiées cette semaine ont montré une fois encore la détermination des banquiers centraux américains à terminer le...

(Boursier.com) — Alors que les Minutes de la Fed publiées cette semaine ont montré une fois encore la détermination des banquiers centraux américains à terminer le travail et à ramener l'inflation vers l'objectif des 2%, les opérateurs se tournent déjà vers le symposium de Jackson Hole. Le président de la Fed, Jerome Powell, devrait probablement prendre la parole le 25 août dans le cadre de la conférence. Les investisseurs demeurent toutefois sceptiques quant au fait que Powell fournisse un éventuel signal politique explicite compte tenu des données supplémentaires sur l'inflation et l'emploi attendues avant la réunion du FOMC des 19 et 20 septembre.

Powell pourrait camper sur ses positions en réaffirmant que la politique de la Fed n'est pas sur une trajectoire définie et reste dépendante des données. Il pourrait ainsi se contenter de préciser que les décisions seront prises réunion par réunion. Il devrait aussi confirmer l'engagement à viser un objectif d'inflation de 2% et noter que malgré certains progrès, la Fed a besoin d'observer des améliorations supplémentaires sur le front de l'inflation. Certains se demandent s'il repoussera les attentes de baisse des taux de 2024, avec les meilleures perspectives de croissance aux États-Unis. Le thème central de cette conférence de Jackson Hole sera "les changements structurels dans l'économie mondiale". Certains pensent que cela pourrait inciter à discuter d'un taux neutre plus élevé, mais il est peu probable que la Fed signale pour l'heure un changement significatif compte tenu de l'incertitude entourant les perspectives.