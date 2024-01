Fed : il va falloir se taire !

La période de "blackout" précédant la réunion monétaire de la Fed des 30 et 31 janvier débute ce soir...

(Boursier.com) — La période de "blackout" précédant la réunion monétaire de la Fed des 30 et 31 janvier débute ce soir. Durant ces quelques jours, les responsables de la banque centrale américaine ne devront plus s'exprimer. Mary Daly, présidente de la Fed de San Francisco, va tout de même livrer deux interventions dans l'après-midi et la soirée ce jour. Michael Barr, vice-président de la Fed pour la supervision, aura aussi son mot à dire aujourd'hui avant que ne débute la période de silence qui va du 20 janvier au 1er février - période n'incluant pas évidemment la conférence de presse de Jerome Powell du 31 janvier.

Dans l'actualité économique outre-Atlantique ce vendredi, les opérateurs suivront aussi à 16 heures les chiffres des reventes de logements existants aux Etats-Unis pour le mois de décembre (consensus FactSet 3,82 millions d'unités - une stabilité en comparaison du mois antérieur), ainsi que l'indice préliminaire du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan pour le mois de janvier (même heure, consensus 69,5).