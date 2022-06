Fed : hausse des taux rapide n'est pas synonyme de récession (James Bullard)

James Bullard, considéré comme le membre le plus "faucon" de la Fed en matière de hausse des taux, a minimisé le risque d'une récession aux Etats-Unis, tout en préconisant d'agir de "manière directe et offensive" pour faire ralentir l'inflation.

(Boursier.com) — Les investisseurs ont apprécié vendredi les derniers propos du patron de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, qui a estimé qu'une récession peut être évitée aux Etats-Unis, une affirmation qu'il avait déjà faite lundi.

M. Bullard, considéré comme le membre le plus "faucon" de la Fed en matière de hausse des taux, a minimisé le risque d'une récession aux Etats-Unis, expliquant que la remontée des taux allait sans doute ramener la croissance vers sa tendance de long terme, mais pas en dessous de celle-ci.

Lors d'un débat sur les banques centrales et l'inflation organisé par UBS à Zurich, en Suisse, il a estimé que "nous en sommes au premier stade d'une phase d'expansion aux Etats-Unis (...) A moins que nous soyons frappés par un choc, il serait inhabituel de retomber en récession à ce stade", a-t-il martelé. James Bullard a répété souhaiter voir le taux des "fed funds" monter à 3,5% d'ici la fin 2022, expliquant que la banque centrale pourrait envisager de réduire le coût du crédit une fois que l'inflation aurait reflué.

"Nous devons agir de manière directe et offensive pour permettre une inversion de tendance de l'inflation et pour en reprendre le contrôle (...) sinon nous pourrions connaître une décennie d'inflation élevée et fluctuante", a-t-il dit. "Donc agir vite maintenant, reprendre rapidement le contrôle de l'inflation et ramener l'inflation sur le chemin des 2%", a-t-il ajouté.

Les propos de James Bullard ont coïncidé avec la publication par l'Université du Michigan des anticipations des consommateurs américains sur l'inflation à 12 mois, qui ont légèrement reculé en juin, à 5,3% contre 5,4% en mai. Cette inflexion a suffi aux investisseurs pour commencer à espérer qu'un pic d'inflation sera atteint avant la fin 2022, ce qui pourrait décourager la Réserve fédérale de continuer à remonter ses taux directeurs en 2023.

Vers une pause dans les hausses de taux en 2023 ?

Sur les marchés à terme, vendredi soir, les attentes de nouvelles hausses de taux directeurs en 2023 ont diminué en fin de semaine. L'outil FedWatch de CME Group anticipait ainsi que le taux des "'fed funds" se situera autour de 3,5% fin 2022, et qu'il reste au même niveau, voire un peu inférieur, à horizon de juillet 2023.

La probabilité d'un taux égal ou inférieur à 3,25%-3,5% était supérieure à 61%, alors que la probabilité d'un taux à 3,5%-3,75% était de 25%, et celle d'un taux à 3,75%-4% de seulement 11%.

Les marchés se montrent donc désormais un peu plus optimistes que la Fed elle-même. Dans ses dernières projections économiques publiées le 15 juin, la banque centrale américaine a estimé que ses taux directeurs pourraient se situer autour de 3,4% fin 2022 et de 3,8% fin 2023, contre rappelons-le 1,50-1,75% actuellement. Une nouvelle hausse de 75 points de base est attendue en juillet pour contrer une inflation (CPI) qui a atteint 8,6% en mai aux Etats-Unis, et pourrait dépasser les 9% dans les mois à venir avant de refluer, selon les économistes.

La mesure d'inflation la plus suivie par la Fed, l'indice "core PCE", est ressortie moins élevée, à 4,9% sur un an en avril, en recul par rapport à mars (+5,2%) et février (+5,3%), mais elle reste très supérieure à l'objectif de moyen terme de 2% de la Fed. Le "core PCE" de mai sera publié le 30 juin prochain.