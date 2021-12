Fed : fin du "tapering" en mars, 3 hausses de taux en vue en 2022

Les nouvelles projections économiques de la banque centrale américaine montrent qu'elle envisage de procéder à trois hausses de taux directeurs d'un quart de point en 2022, alors que les marchés tablaient jusqu'ici sur deux tours de vis.

(Boursier.com) — La Réserve fédérale américaine a maintenu ses taux directeurs proches de zéro mercredi soir, et a annoncé l'accélération de la réduction de son programme de rachat d'actifs à 30 milliards de dollars par mois (au lieu 15 Mds$ jusqu'ici), en vue de mettre fin à ce programme dès le mois de mars 2022.

Par ailleurs, les nouvelles projections économiques de la banque centrale américaine montrent qu'elle envisage de procéder à trois hausses de taux directeurs d'un quart de point en 2022, alors que les marchés tablaient jusqu'ici sur deux tours de vis, pour faire face à une inflation plus forte et durable que prévu.

La majorité des membres du FOMC voient 3 hausses de taux l'an prochain

Ainsi, le nouveau "dot plot", le diagramme à points qui montre les prévisions de chaque membre de la Fed en matière de taux révèle qu'une majorité de 10 responsables de la Fed sur 18 envisagent que le taux des "fed funds" se situera entre 0,75% et 1% fin 2022 (contre 0%-0,25% actuellement). Deux autres visent encore plus haut (1%-1,25%), tandis que cinq d'entre eux visent 0,50%-0,75%, et un seul 0,25%-0,5%.

La trajectoire médiane montre un taux des "fed funds" à 0,9% fin 2022, puis 1,6% fin 2023 et 2,1% fin 2024, ce qui implique 3 hausses d'un qiuart de point en 2022, puis 3 autres en 2023 et deux en 2024.

A Wall Street, les indices boursiers ont réagi positivement peu après ces annonces, qui étaient en grande partie anticipées. Le Dow Jones gagnait 0,34% alors qu'il reculait de 0,16% avant les annonces, tandis que le S&P 500 avançait de 0,47% (contre -0,2%) et que le Nasdaq composite repassait dans le vert, en hausse de 0,28% après un recul de 0,6%.

Par ailleurs, la Fed a revu en baisse ses attentes de croissance du PIB pour 2021 à 5,5% (contre +5,9% en septembre), mais se montre un peu plus optimiste pour 2022, avec 4% attendu (contre 3,8% prévu en septembre).

Le "Core PCE" de retour autour de 2%... en 2024

L'inflation dite "core PCE", la mesure favorite de la Fed, a été revue en nette hausse pour 2021 à 4,4% (contre 3,7% en septembre), puis devrait ralentir à 2,7% en 2022 (contre +2,3%) et revenir à 2,3% en 2023 (contre +2,2%), puis à 2,1% en 2024 (pas de changement), proche de l'objectif de 2% de la Fed.

A noter que le communiqué de la Fed a cessé de décrire l'inflation comme "transitoire", ce que son président Jerome Powell avait déjà fait récemment au vu des dernières statistiques (+6,8% sur un an en novembre, au plus haut depuis 1982 pour l'indice des prix à la consommation). La Fed qualifie désormais l'inflation d'"élevée".

Les marchés attendent conférence de presse du président de la Fed Jerome Powell, dont le coup d'envoi est prévu à 20h30.