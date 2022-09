Fed : Evans durcit le ton !

Charles Evans muscle son jeu...

(Boursier.com) — Charles Evans muscle son jeu. Le dirigeant de la Fed de Chicago, s'exprimant ce mardi, a estimé que la Réserve fédérale devrait relever ses taux d'intérêt dans une fourchette comprise entre 4,50% et 4,75%, posture plus agressive que celle qu'il avait adoptée auparavant, soulignant la détermination sans faille de la Fed à maîtriser une inflation excessivement élevée. Evans a également déclaré qu'il ne prévoyait pas de taux de chômage 'de type récession', même si les actions de la Fed se traduisent par une croissance économique inférieure à la tendance et un ralentissement du marché du travail pour ramener l'inflation vers l'objectif de 2%. "Mon propre point de vue est à peu près conforme à l'évaluation médiane", a déclaré Evans à Londres devant le Forum officiel des institutions monétaires et financières.

Plus tôt ce mois, Evans préconisait que les taux culminent à 4%. Son changement d'avis a été influencé par l'ampleur croissante des pressions sur les prix observées dans les données économiques récentes. "J'ai fait l'évaluation que nous avions encore du travail à faire", a déclaré Evans. "Je suis optimiste sur le fait que le pic que nous avons défini sera suffisamment restrictif".