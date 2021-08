Fed : Esther George et James Bullard veulent un 'tapering' rapide

Esther George, la dirigeante de la Fed de Kansas City, se fait remarquer juste avant le symposium de Jackson Hole

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Esther George, la dirigeante de la Fed de Kansas City, se fait remarquer juste avant le symposium de Jackson Hole. Rappelons que l'antenne de Kansas City est l'hôte du symposium, qui se tiendra en ligne cette année du fait de la crise sanitaire et du nombre récent élevé de cas de Covid-19 aux USA. George ne se montre pas très précise concernant les dates préconisées de l'allègement du soutien monétaire de la Fed, mais elle juge que ce 'tapering' devra intervenir "plutôt tôt que tard". En effet, selon elle, les perspectives suggèrent que la Fed pourrait débuter ses ajustements dès cette année.

James Bullard, dirigeant de la Fed de St. Louis, inquiet notamment de l'inflation, prône lui aussi un allègement rapide du soutien monétaire. "Nous avons beaucoup d'inflation, plus que prévu", a asséné Bullard, qui estime qu'un tel soutien monétaire n'est plus nécessaire compte tenu de l'ampleur de la reprise. La banque centrale américaine serait selon lui en train de se 'coaliser' autour d'un projet de réduction des achats d'actifs obligataires, actuellement logés à 120 milliards de dollars mensuels. Bullard s'attend à une "bonne évaluation" de la situation par Jerome Powell, demain à Jackson Hole. "Nous n'avons pas besoin d'achats d'actifs à ce stade", a assuré Bullard sur CNBC. Sans fournir de détails, il explique que les membres de la Fed seront en mesure de trouver un bon consensus et de mettre en place un plan adéquat.