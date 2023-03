Fed : des règles plus strictes en vue pour les banques moyennes

La Fed envisage des règles plus strictes pour les banques de taille moyenne, indique l'agence Bloomberg...

(Boursier.com) — La Fed envisage des règles plus strictes pour les banques de taille moyenne, indique l'agence Bloomberg. Des personnes proches du dossier ont précisé ainsi qu'à la suite de la disparition de Silvergate Capital, SVB Financial Group et Signature Bank, la Fed examinait des exigences plus strictes en matière de capitaux et de liquidités et des mesures pour renforcer les tests de résistance annuels, avec des plans potentiels pour voir des entreprises avec 100 à 250 milliards d'actifs confrontées à des règles plus strictes.

Notons par ailleurs que les créanciers de SVB Financial Group auraient formé selon Reuters un groupe en prévision d'un éventuel dépôt de bilan. Des personnes proches du dossier citées par l'agence affirment que PJT Partners conseille le groupe de créanciers, qui comprend Centerbridge Partners, Davidson Kempner Capital Management et Pacific Investment Management.