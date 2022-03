Fed : des hausses de taux de 50 points de base si nécessaire, dit Daly

Mary Daly, la patronne de la Fed de San Francisco, a confirmé ce jour la posture plus dure de la banque centrale américaine...

(Boursier.com) — Mary Daly, la patronne de la Fed de San Francisco, a confirmé ce jour la posture plus dure de la banque centrale américaine. Elle affirme que la Fed procèdera à des hausses de taux de 50 points de base si nécessaire, face à l'accélération de l'inflation. Ses commentaires sont assez proches des propos tenus plus tôt cette semaine par Jerome Powell. Daly estime par ailleurs "très limité" le risque d'une récession aux Etats-Unis, et juge réalisable un "atterrissage en douceur".