Fed : de nouvelles hausses de taux pas totalement exclues ?

(Boursier.com) — La gouverneure de la Fed, Michelle Bowman, a indiqué ce jour que si l'inflation américaine restait élevée et que le marché du travail demeurait vigoureux, d'autres hausses des taux seraient nécessaires. Les données clés jusqu'à présent ce mois-ci n'ont pas convaincu la responsable que les tensions sur les prix reculaient. "Je chercherai des preuves cohérentes que l'inflation est sur une trajectoire descendante lors de l'examen des futures augmentations de taux", a déclaré Bowman dans un discours dans le cadre d'une conférence sponsorisée par la Harvard Business School à la Banque centrale européenne à Francfort, en Allemagne. Bowman a indiqué que la dernière lecture sur les prix US à la consommation et le dernier rapport sur l'emploi pour avril ne l'avaient donc pas convaincue. L'indice IPC s'est établi à 4,9%, passant sous le niveau clé des 5%, mais la lecture ajustée que la Fed favorise, excluant alimentation et énergie, est restée stable à 5,5%.

"L'inflation reste beaucoup trop élevée et les mesures de l'inflation sous-jacente sont restées constamment élevées, avec une baisse du chômage et une croissance continue des salaires", a résumé Bowman. "Je m'attends à ce que notre taux directeur doive rester suffisamment restrictif pendant un certain temps pour faire baisser l'inflation et créer des conditions qui soutiendront un marché du travail durablement fort", a insisté la responsable.

Bowman s'est aussi concentrée sur les retombées des récentes faillites bancaires américaines. Elle se demande si plusieurs faillites récentes de banques régionales n'auraient pas ajouté à l'incertitude économique, alors que les conditions de crédit se contractent. Les prêteurs ont durci les normes pour les entreprises et les ménages au cours du premier trimestre, selon la dernière enquête de la Fed auprès des agents de crédit seniors. "Les perspectives économiques sont incertaines et nos actions politiques ne suivent pas une trajectoire prédéfinie", a précisé Bowman. Elle ne semble toutefois pas favorable à un durcissement des règles pour les banques. "La nature unique et les modèles commerciaux des banques qui ont récemment échoué, à mon avis, ne justifient pas d'imposer de nouvelles attentes réglementaires et prudentielles trop complexes à un large éventail de banques".