Fed : Bullard relativise le "stress financier" et prévoit une hausse des taux

(Boursier.com) — James Bullard, le patron de la Fed de St. Louis, a estimé ce vendredi que les questions de stabilité financière pouvaient être résolues par des mesures supplémentaires pour atténuer les tensions bancaires, tandis que la politique monétaire peut continuer quant à elle à s'attaquer à l'inflation élevée. "La poursuite d'une politique macroprudentielle appropriée peut contenir les tensions financières, tandis qu'une politique monétaire appropriée peut continuer à exercer une pression à la baisse sur l'inflation", a résumé Bullard, qui note d'ailleurs que les anticipations d'inflation restent contenues. Ainsi, le responsable juge que les outils de la Fed peuvent lui permettre de mener de front ces deux combats, celui visant à soutenir les banques, et sa mission de stabilisation des prix.

Devant la solidité de l'économie (!), Bullard indique par ailleurs qu'il a revu en hausse son objectif 2023 de taux terminal entre 5,5 et 5,75%. Il perçoit les anticipations basses d'inflation comme un bon signe pour la désinflation cette année.

Bullard semble relativiser la crise bancaire, dont il pense qu'elle devrait s'apaiser, et note que le scénario le plus probable serait alors un durcissement monétaire additionnel, à mesure que le 'stress financier' diminue et si l'économie reste forte. Il ajoute qu'il incombe au président de la Fed de déterminer le timing tactique de la prochaine augmentation des taux.

Il serait selon lui "un désastre" d'abandonner l'objectif d'inflation de 2%, ce qui ramènerait le monde à la situation des années 70. Il n'exclut tout de même pas totalement le scénario noir d'un accroissement du stress financier, mais ajoute que dans un tel cas, la Fed réagirait. Quoi qu'il en soit, Bullard pense que la probabilité d'une crise mondiale résultant du récent stress bancaire demeure faible.

"Le système bancaire américain reste très solide et résilient", estime Bullard, qui voit une probabilité de 80% que le stress financier actuel se modère.