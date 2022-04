Fed : Bullard n'exclut pas... une hausse de taux de 75 points de base !

James Bullard, patron de la Fed de St...

(Boursier.com) — James Bullard, patron de la Fed de St. Louis, a indiqué à CNBC qu'il n'excluait pas une hausse des taux de 75 points de base, même s'il ne s'agit pas de son scénario de base pour la réunion du FOMC de mai (3-4 mai). Bullard a également déclaré que la Fed ne voulait pas perturber les marchés, mais qu'elle devait agir rapidement. Il a déclaré qu'un taux de référence de 3,5% était le minimum dont la Fed avait besoin et qu'elle devrait essayer d'y parvenir d'ici la fin de l'année. Bullard a également abordé le thème de "l'atterrissage en douceur", affirmant qu'il ne pensait pas que le chômage augmenterait et qu'il pourrait encore baisser à mesure que la Fed rehausserait les taux, pour finalement tomber en dessous de 3% cette année. Il a également déclaré que la croissance du PIB cette année et la prochaine serait "supérieure à la tendance".

Pour l'heure, les marchés tablent sur des hausses de taux de 50 points de base lors des prochaines réunions monétaires de la Fed. L'outil FedWatch du CME montre une probabilité de près de 91% d'une hausse de 50 points de base en mai, puis une probabilité d'environ 94% d'un resserrement supplémentaire de 50 ou 75 points de base en juin.