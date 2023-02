Fed : Bullard confirme qu'il faudra pousser les taux sur les 5%

James Bullard, le président de la Fed de St...

(Boursier.com) — James Bullard, le président de la Fed de St. Louis, s'est exprimé ce jour. Le responsable projette des taux atteignant 5,375%. Il juge que les marchés pourraient surestimer le risque d'une récession en 2023 et ajoute que l'économie américaine est plus forte qu'attendu, avec en particulier un chômage inférieur à sa tendance de long terme et une production supérieure au potentiel. L'inflation demeure quant à elle trop élevée, constate Bullard, qui ajoute qu'elle s'est tout de même apaisée récemment. Une poursuite de la hausse des taux "verrouillerait" ce ralentissement. Le dirigeant régional de la Fed juge encore possible de maîtriser l'inflation tout en maintenant un solide marché de l'emploi. Le risque demeure toutefois que l'inflation ne ralentisse pas suffisamment ou réaccélère, selon Bullard, qui anticipe plutôt une croissance économique "modérément lente" cette année accompagnée d'un déclin de l'inflation.