Fed : accélération en vue du "tapering"

(Boursier.com) — Les marchés s'attendent à ce que la Fed annonce une accélération de la réduction de ses achats d'actifs obligataires mensuels, à l'issue de la réunion du FOMC des 14 et 15 décembre, un peu plus d'un mois après avoir dévoilé ses plans initiaux. Ainsi, la Fed pourrait choisir de réduire ses achats de 30 milliards de dollars par mois (20 milliards de bons du Trésor / 10 milliards de dollars de MBS), soit le double du rythme annoncé lors de la dernière réunion. Cela ramènerait le terme du 'tapering' au mois de mars, contre juin auparavant visé.

En ce qui concerne le 'dot plot', la trajectoire médiane semble indiquer deux hausses de taux de la Fed en 2022 et trois en 2023 et 2024. Cependant, il n'est pas exclu que les attentes pour 2022 passent à trois durcissements monétaires.

Jerome Powell, choisi par Biden pour un nouveau mandat à la tête de la Fed aux côtés de la vice-présidente Lael Brainard, devrait réitérer cette semaine que le tapering n'est pas un resserrement monétaire. Il devrait également rappeler qu'un tapering plus rapide donnera plus de flexibilité pour relever ultérieurement les taux. Il ne devrait toutefois pas fournir de détails sur le timing de la première remontée des taux, du fait notamment de l'incertitude sanitaire limitant la visibilité. Parallèlement à l'accélération du tapering, l'autre grand changement dans la déclaration du FOMC devrait tourner autour de la reconnaissance que l'inflation n'est plus transitoire, comme l'ont déjà signalé Powell et Janet Yellen - Secrétaire au Trésor américaine.

Les derniers chiffres américains de l'inflation publiés en fin de semaine dernière ont été conformes aux attentes... et au plus haut d'une quarantaine d'années ! L'IPC global de novembre a grimpé de 0,8% en comparaison du mois antérieur. L'IPC annualisé a progressé de 6,8%, du jamais vu depuis juin 1982. C'est le cinquième mois consécutif d'inflation annualisée US supérieure à 5%. L'IPC de base (hors alimentation et énergie) a augmenté de 0,5% (hausse annualisée de 4,9%). Les premières lectures ont noté que le rapport ne faisait que renforcer les arguments de la Fed en vue d'une accélération du tapering...