Faible croissance de l'industrie manufacturière en mai (PMI)

Les données PMI S&P Global mettent en évidence une nouvelle hausse de l'activité des fabricants français en mai, le taux d'expansion s'étant toutefois...

(Boursier.com) — Les données PMI S&P Global mettent en évidence une nouvelle hausse de l'activité des fabricants français en mai, le taux d'expansion s'étant toutefois replié à un niveau marginal sous l'effet d'un net ralentissement de la croissance des nouvelles commandes. Selon certains répondants, les fortes augmentations de prix appliquées par les entreprises manufacturières afin de préserver leurs marges ont dissuadé les clients de passer commandes. L'Indice des Acheteurs PMI S&P Global - un indice composite établi sur la base de cinq indices individuels (nouvelles commandes, production, emploi, délais de livraison des fournisseurs et stocks des achats) et conçu pour mesurer la performance globale de l'industrie manufacturière - s'est ainsi replié de 55,7 en avril à 54,6, affichant ainsi son plus faible niveau depuis octobre 2021.

Joe Hayes, Senior Economist à S&P Global Market Intelligence, commente ainsi les derniers résultats de l'enquête PMI : "si l'industrie manufacturière française a pu se maintenir en zone d'expansion en mai, elle n'a toutefois enregistré qu'une très faible croissance, le secteur ayant été confronté à nombreux vents contraires au cours du mois. Dans le sous-secteur des biens d'équipement, maillon faible de la croissance de l'industrie française en mai, le volume des nouvelles commandes a fortement reculé, la contraction affichant en outre un rythme supérieur au mois précédent. Ces derniers développements mettent en évidence le contexte de forte incertitude dans lequel les entreprises doivent opérer, le climat actuel poussant les fabricants à l'attentiste et limitant ainsi les dépenses d'investissement".