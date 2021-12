Evergrande : la Chine se résout à soutenir son secteur immobilier

Le Parti communiste chinois (PCC) s'est résolu lundi à afficher son "soutien" au secteur, et la banque centrale chinoise a abaissé de 0,5 point le taux de réserve obligatoire des banques.

(Boursier.com) — La situation d'Evergrande et de l'ensemble du secteur immobilier chinois inquiète les autorités, au point que le Parti communiste chinois (PCC) s'est résolu lundi à afficher son "soutien" au secteur, et que la banque centrale chinoise a abaissé de 0,5 point le taux de réserve obligatoire de certaines banques. Cette mesure a pour but d'alléger la pression sur les établissements financiers, les encourager à accorder davantage de crédits, à des conditions plus favorables, aux entreprises.

Selon la banque populaire de Chine (BPC), cette décision devrait permettre d'injecter à long terme 1.200 milliards de yuans (187 milliards de dollars) en vue de soutenir l'économie. Le taux de réserve obligatoire est la part des dépôts que les banques sont tenues de garder dans leurs coffres. Pékin, qui rechigne a voler directement au secours des entreprises immobilières en difficulté, avait déjà abaissé le niveau de ces réserves en juillet dernier.

Evergrande à nouveau au bord de la faillite

Alors que le secteur du bâtiment (immobilier et construction) représente plus d'un quart du PIB de la Chine, le numéro deux du secteur, Evergrande, est en grande difficulté financière depuis des mois, de même que d'autres promoteurs plus petits comme Kaisa et Sunshine 100. Le titre de China Evergrande a plongé de près de 20% lundi à Hong Kong, le groupe ayant admis qu'il ne pourrait peut-être pas rembourser 82,5 millions de dollars de dette arrivée à échéance lundi, à l'issue d'une période de grâce de 30 jours.

Après avoir honoré in extremis les paiements de coupons obligataires ces deux derniers mois, le géant chinois de l'immobilier est donc à nouveau au bord d'un défaut de paiement qui pourrait entraîner sa chute.

Dans un communiqué, le Parti communiste a lundi affirmé son soutien au secteur, estimant qu'"il est nécessaire de favoriser la construction de logements abordables, soutenir le marché et promouvoir un développement sain" du secteur immobilier. Il s'agit d'un changement de ton pour Pékin, qui avait dénoncé ces derniers mois la spéculation immobilière, mais se trouve désormais confronté au risque d'une crise susceptible de plomber la croissance, déjà en phase d'essoufflement.

Par ailleurs, selon des analystes citées récemment par Reuters, Pékin projette de créer l'an prochain une taxe sur la propriété immobilière dans les grandes villes où la spéculation a été la plus folle, comme Shenzhen, Hangzhou and Haikou.

Une croissance en net ralentissement au 2e semestre 2021

Même si la Chine avait été un des rares pays du monde à éviter la récession en 2020 face à la pandémie de Covid-19 (PIB en hausse de 2,3%), la reprise a été freinée en 2021 par la conjonction de facteurs allant de la crise immobilière, aux pénuries liées aux restrictions sanitaires et à la hausse des prix des matières premières.

Au 3e trimestre 2021, la croissance a nettement ralenti à 4,9% en rythme annuel, contre 7,9% au 2e trimestre et 18,3% au premier. Les autorités chinoises ont fixé pour objectif une croissance "supérieure à 6%" pour 2021, qui devrait être atteinte grâce à l'acquis du 1er semestre (le FMI table sur 8%), mais pour 2022, l'objectif pourrait être abaissé entre 5% à 5,5%, selon des analystes cités par 'Reuters'.