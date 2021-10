Evergrande : gérable ou hors de contrôle ?

La Banque populaire de Chine s'est montrée rassurante ce vendredi à propos de plusieurs risques majeurs, dont celui de l'inflation, jugé...

(Boursier.com) — La Banque populaire de Chine s'est montrée rassurante ce vendredi à propos de plusieurs risques majeurs, dont celui de l'inflation, jugé "contrôlable", même si la hausse des coûts pourrait affecter les petites entreprises. Sun Guofeng, qui dirige le département de politique monétaire, a tout de même prévenu que l'inflation des prix à la production devrait rester élevée à court terme, avant de retomber vers la fin de l'année.

Le risque de contagion lié aux déboires du colosse chinois de l'immobilier Evergrande, qui croule sous une dette d'environ 300 milliards de dollars, est également relativisé, tout comme son impact potentiel sur le système bancaire chinois, jugé "maîtrisable", alors que les expositions individuelles des institutions financières ne seraient pas importantes d'après la Banque populaire de Chine (BPC). Les autorités chinoises appellent le groupe à accélérer ses cessions d'actifs et la relance de ses projets, selon Zou Lan, responsable des marchés financiers au sein de la banque. Selon lui, Evergrande s'est diversifié et développé sans discernement. Notons également que l'autorité de tutelle des sociétés d'audit de Hong Kong enquête sur les comptes 2020 d'Evergrande et sur sa publication du premier semestre 2021, ainsi que sur leur certification par PricewaterhouseCoopers. L'autorité s'interroge sur la sincérité des comptes et s'inquiéte de la capacité du groupe à poursuivre ses opérations.